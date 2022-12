Nytt trafikkuhell utenfor Løvstakktunnelen

Fylkesvei 540 Løvstakktunnelen åpnet igjen etter to busser kolliderte. Men kort tid etter åpningen, oppsto enda et trafikkuhell utenfor tunnelen mellom to biler. Tunnelen er på ny stengt igjen i løpet mot Fyllingsdalen. Politiet melder at det er meget glatt på stedet.