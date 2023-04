Nytt rekordår for skogeigarane uroar miljøorganisasjonar

Skogeigarane har det bra om dagen.

For andre året på rad melder Norges skogeigarforbund om rekordsal av tømmer i fjor: 5,8 milliardar. Dette er ein auke på 15,8 prosent frå 2021.

– Lønnsemda er god på grunn av høge tømmerprisar og statstilskot. Vi sit att med kring halvparten av tømmerverdien, seier Svein Fjørtoft, grunneigar i Nordfjord.

Kjell Åshamar er skogbruksleiar i AT Skog Vestland. Han legg til at noko av grunnen til auka er at Noreg har satsa på utbygging av veg. I tillegg begynner grana som blei planta i Vestland på 60-talet å bli hogstmoden.

Skogbruksleiar i AT Skog, Kjell Åshamar. Foto: Bård Siem / NRK

Optimisme også framover

Hans Asbjørn Kårstad Sørlie i Norges skogeigarforbund seier at det er venta lågare byggeaktivitet i 2023, men at det er høg etterspurnad etter tømmer internasjonalt.

Størsteparten av tømmereksporten går til Tyskland og Sverige. Det er ein god marknad for massevirke.

I tillegg blir mykje energiflis eksportert til Danmark, som blir brukt til varmeproduksjon.

Men no nærmar skogbruket seg det berekraftige målet i den nasjonale strategien for næringa.

Taket på hogst er på 15 millionar kubikkmeter i året.

Tilveksten av nye tre var på 24 millionar kubikkmeter. Skognæringa er i pluss, men ein del av tilveksten er på område som er verna av miljøomsyn.

Miljøorganisasjonar er engstelege for kva følger hogst i gammal skog kan få for biologisk mangfald og utryddingstruga artar.

Skogeigar Svein Fjørtoft, presentert i denne saka, har ikkje gammalskog.

Verdas naturfond ber om hogststopp umiddelbart

Karoline Andaur, generalsekretær i verdas naturfond (WWF), meiner at det hastar å redde det vesle som står att av den eldste gammalskogen.

Gammalskog Ekspandér faktaboks Begrepet blir brukt ulikt. I denne saka har kjeldene einast om desse kriteria: Skog lite påverka av menneske.

Daud ved i ulike nedbrytingsstadier.

Forekomst av signalarter og raudlista arter.

Ho ber om hogststopp i denne type skog umiddelbart, til ein har fått kartlagt kva miljøverdiar som finst.

Karoline Andaur i verdas naturfond meiner at gammalskog med viktige miljøverdiar må vernast, og at kunnskapsgrunnlaget må vere til stades. Foto: WWF

– Kommersielt skogbruk reknar ein med påverkar 87 prosent av dei truga skogartane negativt. Difor hastar det.

Christian Steel er biolog og generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima. Dei deler same uro, og synest taket på 15 millionar kubikkmeter er uforsvarleg høgt.

– Kartlegging viser gong på gong at store miljøverdiar blir oppdaga i siste liten før hogst, men også etter. Det blir oppdaga av frivillige organisasjonar og ivrige feltbiologar, ikkje av næringa sjølv.

Han er einig i at vi kan hogge mykje industriskog, men at vi må styre unna skog med miljøverdiar. Han stiller seg kritisk til korleis verdiane blir undersøkt, då det aller meste av hogst skjer i privat regi.

Ny gammalskog, men usikker kvalitet

Aksel Granhus, forskingssjef i Norsk institutt for bioøkonomi, er ikkje like uroa. Han viser til at også tilveksten av gammalskog har auka. Det er den eldste gammalskogen som minkar.

Men den nye gammalskogen er annleis enn den som forsvinn.

Spørsmålet, ifølge Granhus, er kva kvalitet den nye gammalskogen har i forhold til den opphavelege. Om det er like mykje biologisk mangfald, om nedbrytingsgrad er like god og om skogen har dei eigenskapane som er viktige for mangfaldet, som til dømes daude tre.

Frivillig å verne skog

I dag er det frivillig for skogeigarar å verne skogen. Målet frå Stortinget er 10 prosent vern. No ligg dei på 5,2 prosent.

11,6 millionar kubikkmeter med tømmer blei selt til industrivirke i 2022. Verdien var 5,8 milliardar kroner. Foto: Bård Siem / NRK

Både Norges skogeigarforbund og Norskog meiner at vernearbeidet ikkje skal stå på skogeigarane, men på erstatning frå staten for tap av inntekt.

– Skogeigarar i dag tilbyr langt fleire område med gammalskog til vern enn det styresmaktene har sett av pengar til å verne. Viss styresmaktene ynskjer meir vern av gammalskog, må løyvingane auke, seier Sørlie i Norges skogeigarforbund.

Miljødirektoratet blei førespurt ein kommentar til saka, men hadde ikkje høve til å svare før etter påske.