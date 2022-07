Nytt ras på riksvei 13 – vegen stengt

Riksvei 13 i Ullensvang kommune er stengt på grunn av ras. Per no er raset av uviss størrelse. Det skal ha gått like nord for Tyssedal, på samme sted hvor det gikk et stort ras tirsdag i forrige uke. Veien er stengt på ubestemt tid.