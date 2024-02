Nytt ras på fylkesveg i Luster

Fredag morgon har det gått fleire ras på Fv 5641 i Luster. Først vart vegen mellom Hafslo og Veitastrond stengt grunna ras. Her er vegen opna igjen. Rett etterpå kom det melding om ras ved Kalvskinnet. Her er entreprenør på veg for å rydda opp, skriv Vegtrafikksentralen på X.

Klokka 07.50 vart vegen opna igjen.