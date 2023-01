Nytt ras i Stad

Det har gått eit nytt ras på Torheimsvegen i Stad kommune. Raset er 10-12 meter breitt og går over vegen. Vegen er stengt. Det er ikkje meldt om at verken personar eller køyretøy er teke i dette raset eller raset som gjekk over same veg tidlegare i ettermiddag.