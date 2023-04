Nytt parti stiller til val på Voss

Industri- og næringspartiet ønskjer å vera med i lokalpolitikken på Voss og stiller no liste i heradet. Det melder Avisa Hordaland. Dei viktige kampsakene for partiet handlar mellom anna om energipolitikk og straumprisar og «å ta krafta tilbake». Dei har òg eit tydeleg nei til vindturbinar, EØS/EU og eigedomsskatt.

– Me vil få tilbake kontrollen over krafta, at det blir ein norsk, nasjonal ressurs og ikkje internasjonal slik som ho er i dag, seier Lars Gunnar Øye, listetopp for INP til avisa.