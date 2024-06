Nytt likestillingssenter i Bergen

Regjeringa opprettar eit nytt likestillingssenter i Bergen. Dette blir det femte senteret av denne typen her i landet, og dermed har ein dekka alle regionane. Målet er at det står klart seinast 8. mars 2025. Regjeringa skriv i ei pressemelding at dei har sett av 4 millionar kroner til senteret.

– Når vi no får på plass eit senter også i vest vil fleire kommunar få hjelp i arbeidet med likestilling og mangfald, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).