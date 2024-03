Nytt Hornelen-vedtak: Opnar for ålmenn ferdsel

Statsforvaltaren konkluderer med at tidlegare vedtak om utestenging av ålmenta ikkje er gyldig. Dermed blir Bremanger sitt tidlegare vedtak oppheva. Det var i fjor haust Bremanger kommune vedtok å stenge den nyopna Via Ferrata Hornelen for ålmenn ferdsel. Fleire klaga på vedtaket, inkludert Statsforvaltaren i Vestland. Difor var det Statsforvaltaren i Rogaland som no behandlar klaga: «Statsforvaltaren opphevar kommunen sitt vedtak..», står det mellom anna i konklusjonen.