Nytt håp for geiteflokken i Sogn

Matilsynet opnar for ei ny vurdering av avlivingsvedtaket knytt til geiteflokken på Kvist i Høyanger. Det melder Ytre Sogn. Det har vekt sterke reaksjonar etter at Mattilsynet ville avlive geiteflokken som har gått utan tilsyn i området i mange tiår. Gro Eliassen, som avdelingssjef for Mattilsynet i Sunnfjord og Sogn, seier dei no vil sjå på saka på ny.