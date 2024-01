Nytt flaggskip for Ervik Havfiske

Ervik Havfiske hevdar dei er med på å setje ein ny verdsstandard på krabbe- og rekefiske, med sitt nye flaggskip. Nye «Frøyanes» er med ein prislapp på over 500 millionar det dyraste fartøyet til reiarlaget på Stadlandet. Om få dagar skal fartøyet vere i fiske på Barentshavet. Administrerande direktør i Ervik Havfiske, Robert Ervik, seier båten har ein heilt spesiell brønn midt i båten, som blir kalla moonpool. Det har ikkje vore i bruk til snøkrabbefiske før. Moonpool skal gjere det sikrare for mannskapet om bord når teine skal trekkast, samstundes som skal gi betre velferd for snøkrabben om bord.