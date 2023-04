Nynorsk i ny opplæringslov: – Ikkje godt nok

Framlegget til ny opplæringslov løyser ikkje utfordringa nynorskelevar har med å få læremiddel og læringsressursar på nynorsk. Det meiner hovudutvalet for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune. Karianne Torvanger, som er leiar for hovudutval for opplæring og kompetanse, seier det er uhaldbart mange som opplever at læremiddel og læringsressursar ikkje ligg føre på nynorsk på same tid som på bokmål.