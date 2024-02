Nye tiltak for å auke sikkerheita på norsk sokkel

Krigen i Ukraina, skade på undersjøiske kablar i Austersjøen i oktober og sabotasjen av Nord Stream-røyrleidningane gjer at regjeringa gjennomfører ei rekke tiltak for å trygge infrastrukturen som støttar opp under norsk olje- og gassproduksjon.

Eit av tiltaka som er gjennomførte, og vil førast vidare i tida framover, er kartlegging og undersøkingar av sjøfiberkablar på havbotnen.

– Med innføringa av desse viktige tiltaka styrker vi sikkerheita i norske havområde stort. Det er viktig for den totale beredskapen vår, og ikkje minst for å trygge energiproduksjonen, seier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).