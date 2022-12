Nye svar om beinfunn i kum på gravplass

Politiet har no fått svar på ein ny DNA-test av beinrestane som blei funne i ein kum på Solheim gravplass i Bergen. Som førre test, viste denne at beinet er frå ein mann, skriv BT.

– Det gav ikkje treff i saknaregisteret. Det styrkar hypotesen om at det er naturlege årsaker til at beinet blei funne der. Det er jo ein gravplass, seier politiadvokat Eli Andreas Skaar i Vest politidistrikt til avisa. Ho slår fast at saka no er lagt vekk.