Nye støttetiltak etter ekstremvêret

Den kommunale skjønnsmiddelordninga blir midlertidig utvida slik at kommunane får dekt utgifter i samband med opprydding.

Endringane gjeld for kommunane sine kostnader til all opprydding etter ekstremvêret hausten 2023 som ikkje blir dekt over andre støtteordningar.

– Vi er oppteken av at kommunane ikkje sit igjen med store kostnadar til nødvendig opprydding. Det er derfor rett å midlertidig utvide retningslinjene for skjønstilskotet, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.