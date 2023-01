Nye problem i Grimesvingane

Eit nytt vogntog har fått problem på Fv. 587 Grimesvingane. Eit felt er sperra, men hjelp er på staden for å prøva å få slept køyretøyet i gang att. Problema oppstod ein kort time etter at vegen vart opna etter at fleire lastebilar stod fast.