Elisabeth Sæther (Ap), statssekretær

– Alle som ønskjer det, har rett til å bli knytt til nettet. Årsaka til at det likevel er fleire som står i kø for å få nettkapasitet er at etterspurnaden overstig tilbodet, og då må nettselskapa gjennomføra nettinvesteringar for å kunna auka nettkapasiteten sin. Regjeringa har derfor gjort ei rekkje grep for å bidra til raskare nettutbygging, mellom anna har me sørgt for ei historisk styrking av energistyresmaktene både i fjor og i år.

Regjeringa har varsla at me vil at nettselskapa går bort frå førstemann til mølla-prinsippet og over til eit system der nettselskapa prioriterer industriprosjekt og andre som viser gjennomføringsevne og god framdrift. På den måten blir prioritert dei prosjekta som mest sannsynleg blir realiserte og dermed skaper verdiar for Noreg. Me vil i løpet av våren komma med forslag til forskriftsendringar som gjer denne endringa tydeleg.

«Samlokalisering» er ikkje eit kriterium nettselskapa kan leggja vekt på når dei fordeler nettkapasitet. Nettet skal nettopp binda saman forbruk og produksjon, og me har ulike føresetnader for kraftproduksjon rundt omkring i landet vårt. Men eg vil samtidig understreka at ein god energibalanse, også regionalt, er ein viktig for å leggja til rette for auka kraftforbruk, som igjen skaper jobbar og kuttar utslepp. Ein føresetnad for å lykkast er at fleire kommunar stiller arealet sitt til disposisjon for kraftutbygging.