Ny plan for havområda

Regjeringa lanserte onsdag ein ny næringsplan for norske havområde.

Planen inneheld ti overordna prinsipp for forvaltning av arealbruk til havs ettersom auka aktivitet til havs kan føre til press på areal som kan vere eigna for fleire formål.

– Havet er viktig for Noreg, og vi har store ambisjonar for havnæringane. Dei skaper mange arbeidsplassar langs heile kysten og er utgangspunkt for kompetansemiljø i verdsklasse og nokre av dei mest innovative bedriftene i landet. Målet er å utvikle eksisterande næringar og samtidig legge til rette for nye, berekraftige næringar til havs, seier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).