Ny vurdering av skogbrannhelikopter

Det ser ut til å vere markant skogbrannfare fleire stader i landet også denne veke. Det skriv Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB). Når det er så tørt som no, må det regne jamt over fleire dagar for at det skal hjelpe på situasjonen. – DSB har høg beredskap og vurderer skogbrannsituasjonen heile tida, fortel avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB. Avgjerda om å sette ekstra beredskap blir gjort på kort varsel og helikopter blir flytta til dei områda i landet som har størst fare for skogbrann. I perioden 20.06-22.06 er det seks skogbrannhelikopter i beredskap. I dag blir det gjort ei ny vurdering. No er det slike helikopter i Sogndal, Stavanger, Værnes, Alta, Kjeller og Kjevik. Det er i tillegg eit helikopter på Torp.