Ny vurdering av rv. 13 klokka 12 fredag

Det blir gjort ei ny vurdering av riksveg 13 ved Lonavika i Ullensvang fredag klokka 12. Vegen har vore stengt sidan onsdag kveld grunna eit steinras.

Omkøyring er via E134 for køyretøy over 7,5 tonn, medan fylkesveg 520 er omkøyringsveg for personbilar.