Ny utmelding i Sveio Arbeiderparti

Søndag ble det kjent at to lærere og kommunestyrerepresentanter for Ap i Sveio meldte seg ut av partiet i protest mot at regjeringen tok ut tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken.

Mandag melder Vestavind at og nestlederen i styret til Sveio Ap, trekker seg.