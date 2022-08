Ny undersøking viser overvekt for reversering av Kinn kommune

Ei Infact-undersøking viser at 46,7 prosent ønsker at Kinn kommune skal delast i to kommunar. Det skriv Fjordenes Tidende. Undersøkinga er gjennomført på oppdrag for Fjordenes Tidende og Firdaposten.

Medan 41,7 prosent ikkje ønsker reversering, uttalar 11,6 prosent at dei er usikre. Tidlegare Flora og Vågsøy kommune blei frivillig slått saman til ein kommune 1. januar 2020.