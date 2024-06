«Kort oppsummert dreier det seg om å sikre at de tunnelene som ikke har videoovervåkning fra Vegtrafikksentralen har et annet system for å automatisk oppdage brann. På grunn av spørsmål fra bransjen ang. forståelsen av pkt. 2.14.2 vedlegg 1 i Tunnelsikkerhetsforskriftene hadde vi for et drøyt år tilbake en grundig gjennomgang av dette kravet, også opp imot tilgrensende krav som får innvirkning på dette kravet. I juni 2023 sendt vi et brev til Samferdselsdepartementet hvor vi ba om deres vurdering av tolkningen vi hadde kommet frem til. I desember 2023 fikk vi svar fra Samferdselsdepartementet som sa seg enige i vår vurdering. Basert på dette sendte vi ut brev til samtlige vegadministrasjonene tidligere i år, hvor vi informerte om denne endringen i forståelsen av kravet. Dette brevet har ført til noen nye spørsmål om praktisk håndtering i pågående godkjenningsprosesser, derfor har vi sendt ut et nytt brev om det denne uken, i tillegg til dialog med Vestland fylkeskommune (Krokanetunnelen) og Nye veier (E6 Mettevolltunnelen) som er mest direkte berørt pdd mtp pågående godkjenningsprosesser. Kravet som sådan er altså ikke endret, og vi kan derfor ikke angi et virketidspunkt for endringen, men utbyggingsprosjektene (og tunnelforvalterne for tunneler i drift) vil likevel få tid på seg til å gjøre utbedringene som behøves. Det gjelder både tunneler som er under bygging og tunneler som er i drift i dag. Det er ikke slik at tunnelene i dag er utrygge, men med oppfyllelse av kravet vil sikkerheten i tunnelene bli enda bedre.»

Lisa Bakken Vikan, leiar for seksjon konstruksjonsteknikk på avdeling konstruksjonar i Vegdirektoratet