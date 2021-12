– Det er nokon som har bore med seg treet, fot, pynt og straum, og sett det opp slik at me kan nyta det, seier Ingunn Tyssvall.

Ho snakkar om eit «nydeleg, lite juletre», som står kring eit kvarters gonge inn langs turvegen på Rossland i Alver, nord for Bergen.

«På Rossland går folk mann av huse for å sjå det glitrande juletreet i skogen», kunne lokalavisa Strilen melda måndag.

– Det er så fint at nokon gjer det for å gleda andre. Det er ei stor overrasking når ein kjem inn i skogen og finn eit juletre som berre står der.

Tyssvall veit ikkje kven som har sett opp treet. Det fekk ho heller ikkje svar på etter å ha lagt ut bilete av treet på ei lokal facebookside.

– Det er tydelegvis ei hemmelegheit.

JULAFTAN: To grantre er pynta til jul på Rossland i Alver. Ingunn Tyssvall oppdaga dei på julaftan. – Det er så fint at nokon gjer det for å gleda andre, meiner ho. Foto: Privat

Poppar opp

Diverre finst det ikkje noko sentralt register som kan seia kor mange tre som står i rundt om kring i dei norske skogar, pynta som juletre.

Men det kan verka som om det er ein trend. Julepynta tre har poppa opp i mang ein skog.

Til dømes står det eit på Smøråsfjellet i Bergen, eit i Kanadaskogen i Bergen, og eit på Myrsfjellet ved Myking i Alver.

PYNTA: Eit pynta juletre på Smøråsfjellet i Bergen. Foto: Åge Algerøy

Pyntar ikkje med plast

Marita Molvik og sonen Victor (12) er nokon av dei som har pynta eit tre ute i år. Deira utvalde juletre, eit lita furu, står på Eidaåsen på Ostereidet.

– Det er å spreia juleglede, dette. Eg likar å pynta, og synest det er kjekt å gjera noko lite som er kjekt for andre, seier Molvik.

Ho har fått fleire tilbakemeldingar på at andre og synest det er kjekt å møta eit pynta tre i skogen.

– Det er koseleg å koma opp på ein topp, og så står det eit pynta juletre der.

Treet er pynta med lys og stjerner og hjarter av tre. Det er bevisst ikkje pynta med plastkuler.

– Me er ikkje kjende for det beste vêret her på Vestlandet. Kjem det ein storm kan det vera vekke. Då er det greitt at det er trekuler, som det ikkje gjer noko at forsvinn.

PYNTA: Eit pynta juletre på Lyderhorn, eit av dei sju fjell, i Bergen. Foto: Dag Olav Mosevoll

Trur på koronaeffekt

Konservator Geir Thomas Risåsen ved Norsk Folkemuseum seier at det er ein eldgammal og førkristen tradisjon å pynta grantre til jul.

Det er opphavleg ein tysk tradisjon frå 1500-talet, som sidan har blitt spreitt til heile den vestlege verda. Den gongen vart trea pynta til barna med levande lys, mat og gåver.

Pynting av tre ute i naturen er derimot eit heilt nytt fenomen.

– Det er nok noko som har blitt meir vanleg dei siste to åra, og som vert forsterka på grunn av korona. Folk søker dei lyspunkta dei kan.

Han meiner at pynting av tre utandørs er ein norsk tradisjon, men understrekar at det framleis ikkje er veldig vanleg.

– Eg har ikkje noko kjennskap til at dei pyntar tre ute elles i verda.

PYNTA: Eit pynta juletre på Storaberget i Kvamskogen i Bergen. Foto: privat

Hugs: Ta med pynten heim igjen

Den Norske Turistforening (DNT) bekreftar at stadig fleire likar å vere kreative og leikne i uteaktivitetane sine.

Trenden med juletrepynting ute er eit god eksempel.

Avdelingsleiar Anne-Mari Planke meiner at det eigentleg berre er ein ting du må huske på:

Alt du har tatt med deg ut i skogen skal du ta med heim igjen.

– Sporlaus ferdsel gjeld sjølvsagt også for juletre i naturen. Juleskogen skal vere like fin når me forlèt den, som da me kom, seier ho.