Ny tilsynssak etter at 18-åring døydde på barnevernsinstitusjon

Statsforvaltaren i Vestland har oppretta tilsynssak mot fleire avdelingar i Helse Bergen etter at Jennifer Kjoberg (18) døydde på ein barnevernsinstitusjon i august.

Ein del av granskinga er kva slags oppfølging Kjoberg fekk av helsetenestene i kommunen før ho døydde, fortel assisterande fylkeslege Jana Midelfart-Hoff til NRK.

– Dette er ei djupt tragisk sak. Derfor er det viktig for oss og også for samfunnet, tenker eg, at vi går grundig inn i den og prøvar å jobbe så samvitsfullt som vi kan.

Kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, seier at dei forstår at ein ønsker eit breitt tilsyn i saka.

– Vi vil gjennomgå alle fakta og gjere dei tilgjengelege for Statsforvaltaren.

Det finst allereie tilsynssaker mot institusjonen der dødsfallet skjedde i Bergen, og mot Hardanger barnevern. Sistnemnde er det kommunale barnevernet i Kjoberg si heimkommune.

Det er ifølge politiet ikkje noko mistanke om at den avdøde har blitt utsett for noko kriminelt, men Vest politidistrikt har oppretta ei undersøkingssak etter at dødsfallet skjedde. Saka blir også etterforska av Bergen sør politidistrikt.

Det var BA som meldte om utviklinga først.