Ny tilbodsstruktur til dei vidaregåande skulane i fylket

Ei arbeidsgruppe har lagt fram forslag til endring av tilbodsstrukturen i dei vidaregåande skulane i fylket. I forslaget ligg det mellom anna at 102 elevplassar frå Måløy og 40 frå Sandane skal fjernast.

Det er i tillegg føreslått å legge ned Fitjar vidaregåande skule på Stord og slå skulen saman med Stord vgs. Dei føreslår også å slå saman Os vidaregåande skule og Os gymnas.

Høyanger er føreslått lagt ned, eller inngå som ei avdeling ved Førde vidaregåande skule.

– Konkret så har vi prøvd å bevare skulestrukturen i størst mogleg grad. Men det er nokre skuler som blir hardare ramma enn andre, seier avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse i fylkeskommunen, Bjørn Lyngedal.

Det er i tillegg føreslått at studiespesialisering berre skal vere linjer hjå Eid vidaregåande og Stryn vidaregåande. I tillegg er det forslag om å legge ned studielinjer innan yrkesfag, som restaurant- og matfag.

Endringane er føreslått å gjelde frå 2025.

– Demografiske endringar, endra elevsøking og arbeidslivet sitt behov for kompetanse driv fram behovet for ein heilskapleg plan, skriv fylkesdirektør Rita Haugsdal i høyringsforslaget som blir behandla i hovudutvalet for opplæring og kompetanse 13. mars.