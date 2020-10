Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det siste døgnet er det registrert 495 nye koronasmittede i Norge. Det er det høyeste antallet som er registrert på ett døgn under pandemien.

61 personer er innlagt på norske sykehus med koronasmitte. Det er det høyeste tallet siden mai.

I Trondheim får én person intensivbehandling for første gang siden 10. august.

Også på Hardaldsplass Diakonale sykehus i Bergen får én pasient intensivbehandling.

Fredag morgen er det meldt om 137 nye smittetilfeller i Oslo, opplyser kommunen. Dette er en økning fra 102 smittetilfeller, som ble registrert dagen før.

Det er registrert 63 nye smittetilfeller i Bergen det siste døgnet.

Bergen kommune har kalt inn til pressekonferanse klokken 15.

Klinikksjef testet positivt

Hele ledergruppen i Helse Stavanger er satt i karantene etter at en klinikksjef ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) har testet positivt for korona.

Administrerende direktør, Helle Schøyen, er blant dem som er definert som nærkontakt – og er nå i karantene.

En ansatt ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus har fått påvist koronasmitte. Det har ført til at tre ansatte er satt i karantene.

En pasient ved Drammen sykehus fikk påvist koronasmitte torsdag. 19 ansatte ved kirurgisk avdeling er satt i karatene, skriver Drammens Tidende.

KARANTENE: Hele ledergruppen i Helse Stavanger er satt i karantene etter at en klinikksjef ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) har testet positivt for korona. Administrerende direktør, Helle Schøyen, er blant dem som er definert som nærkontakt Foto: Erik Waage / NRK

Orkester i karantene

86 musikere i Bergen Filharmoniske Orkester er satt i karantene etter at fire personer i orkesteret har fått påvist koronavirus.

Totalt har elleve personer som medvirker i operaforestillingen Macbeth i Grieghallen, fått påvist smitte.

Prøvene til operaforestillingen som er satt opp i november, er stoppet inntil videre.

Kommunikasjonssjef Henning Målsnes i Bergen Filharmoniske Orkester sier at produksjonen har vært strenge på smittevernregler, og gjort en grundig risikoanalyse.

– Men med denne sykdommen her, kan man aldri være sikker på at smitte ikke kommer inn gjennom kanaler vi ikke har kontroll over, sier han.

I KARANTENE: Bergen Filharmoniske Orkester, her fotografert i 2015, er satt i karantene. Foto: Oddleiv Apneseth

Får intensivbehandling

I Trondheim testet åtte personer positivt for koronaviruset torsdag.

Ifølge Adresseavisen er en av smittede ansatt i hjemmetjenesten. Som et føre-var-prinsipp har Trondheim kommune valgt å anbefale munnbind til ansatte i hjemmetjenesten i to uker.

Fredag morgen er totalt tre personer innlagt med koronasmitte på St. Olavs hospital. Én av pasientene får intensivbehandling, opplyser sykehuset.