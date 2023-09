Ny siger for Åsane

Innbytter Katarina Dybvik Sunde skåra det avgjerande målet for Åsane i 2-1-sigeren over Avaldsnes i Toppserien i fotball laurdag. Etter berre åtte minutt tok Avaldsnes leiinga ved Maria Hovmark, men Åsane utlikna til 1-1 då Karen Vistnes sette ballen i mål to minutt på overtid i første omgang. Sunde blei matchvinnar då ho sette inn 2-1-målet etter 70 minutt. Åsane ligg på sjuandeplass med 20 poeng.