Ny rapport: NVE ventar dyr straum 

Under Energidagane 2023 på Fornebu i dag varsla Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) at dei trur at kraftprisen i Noreg i snitt vil liggje på rundt 80 øre/kWh i 2030.

– Det er basert på ei forventning om høge gass- og CO2-prisar og ein svakare norsk kraftbalanse, seier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

80 øre/kWh er meir enn det dobbelte av det som var vanleg i perioden fram til 2021.

For to år sidan trudde NVE at kraftprisen i snitt ville liggje på 52 øre kilowattimen i 2030.

NVE-direktør Kjetil Lund akkompagnert av statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland. Foto: Terje Pedersen / NTB

Prisane vil nærme seg dei europeiske

I den nye kraftmarknadsanalysen skriv direktoratet at kraftoverskotet vil minke og at dei norske prisane vil nærme seg dei europeiske.

– Svakare kraftbalanse betyr meir import av kraft, og då vil høge straumprisar i landa rundt oss presse dei norske straumprisane oppover, uttalte Lund ved framlegginga.

Han la til:

– Vi vil nok både få periodar med svært høge prisar og periodar med priskollaps.

NVE-analysen harmonerer med bodskapen i McKinseys nye kraftrapport «Noreg i morgon», som seier at Noreg risikerer høgare straumprisar om ikkje vi skaper «eit vegkart ut av kraftkrisa».

I rapporten lanserer selskapet eit forslag til eit «heilskapleg kompromiss» som tek omsyn til motstridande interesser knytt til natur, eigen industri og krafteksport.

Dette er dei viktigaste tilrådingane:

Satsing på havvind og auka fokus på botnfast teknologi i startfasen.

Havvind blir kopla direkte til kontinentet gjennom etablering av nye hybridkablar

Oppgraderingar og ny utbygging av landbasert vindkraft. Totalt om lag 40 TWh i 2040.

Utnytte det resterande potensialet i eksisterande vasskraft, og meir solkraft på tak.

Energikommisjonen varsla tidlegare i år at Norge bør ha «minst 40 TWh» ny kraft innan 2030, men vart ikkje samde om kor stor bør som skal leggast på «juvelen», altså vasskraft.

I NVEs analyse aukar kraftforbruket i Noreg til 191 TWh i 2040, ein oppgang på 40 prosent frå dagens nivå. Analysen legg til grunn «store investeringar i batteri og hydrogenproduksjon». Foto: Tore Meek / NTB

– Ikkje sikker på at alle har teke innover seg kor alvorleg det er

– Vi har fått nokre smakebitar på kva eit kraftunderskot vil innebere når det har vore periodar kor norske kraftprisar har vore nesten like høge som i resten av Europa, seier seniorpartnar i McKinsey, Christer Tryggestad.

Han legg til:

– Eg er ikkje sikker på at alle har teke innover seg kor alvorleg det er viss vi går til ein varig situasjon med kraftunderskot.

Danske styresmakter lanserte tidlegare i oktober tolv initiativ for å firedoble utbygginga av vind på land innan 2030.

Metoden er å dreie dei økonomiske verkemidla slik at meir av verdiskapinga går til lokalsamfunna og vertskommunane som må avstå arealet.

Ein ny rapport frå Menon Economics viser at norske hamner som satsar på havvind kan sysselsetje omkring 6400 personar i 2030. Rapporten er bestilt av Norwegian Offshore Wind, Eksfin, Invest in Rogaland, Invest in Bergen og Invest in Agder. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Kor mykje vi vel å byggje ut, vil bety mykje for straumprisen

Ifølgje den nye NVE-analysen vil meir kraftutbygging bidra til å dempe prisane framover.

Dei forventar vekst i solkraft og vindkraft på land, men trur havvind vil stå for den største veksten i kraftproduksjon.

Høgre har rekna seg fram til produksjonsstart for havvind i beste fall blir i 2034 eller 2035.

Anslaget er basert på prosessen regjeringa sjølv legg til grunn i proposisjonen for statsstøtte til Sørlige Nordsjø II.

Olje- og energiminister Terje Aasland har på si side uttalt at han trur fleire havvindparkar vil vere i drift i Noreg i 2030.

– Kor mykje kraft vi vel å byggje ut i Noreg, vil bety mykje for straumprisen. Auka kraftproduksjon og meir energieffektivisering vil bidra til lågare straumprisar, seier NVE-direktør Lund.