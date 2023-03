Ny rapport: Meir av Noreg kan drivast på biogass

Asbjørn Torvanger, Cicero

– Biogass er for lite oppe på den norske dagsordenen, som eit enkelt og rimeleg klimatiltak, med bra og robust potensiale der berre nokre prosent er nytta ut i dag, og som også burde vere eit område der Noreg kunne forbetre teknologien.

Vilde Haarsaker, assisterande generalsekretær i Småbrukarlaget

– Det er positivt at det har komme meir kunnskapsgrunnlag om moglegheitene for biogass i Noreg. For jordbruket sin del vil det seie at ein har berekna kor mykje husdyrgjødsel som er teoretisk tilgjengeleg, men ein har ikkje sett på kva som er praktisk mogleg. Til dømes vil det ein del stader i landet ikkje vere formålstenleg å etablere storskala sambehandlingsanlegg, anten på grunn av lange transportavstandar mellom gardar og/eller på grunn av avgrensa tilgang på andre råstoff. Skal ein etablere gardsanlegg for biogass, krev det gjødselmengder tilsvarande eit relativt høgt tal dyr etter norske forhold. Dermed vil det vere svært utfordrande for små og mellomstore gardsbruk å ta i bruk teknologien. Vi er opptekne av at teknologi må tilpassast det norske ressursgrunnlaget, og ikkje omvend. For å halde areal i drift over heile landet, kan ikkje gardane bli for store.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

– Biogass har eit stort potensiale og at det er uforståeleg at det ikkje har vorte lagt meir til rette for å utnytte tilgjengelege og eksisterande avfallsressursar til å produsere biogass. Potensialet på 10TWh innan 2030 er vesentleg meir realistisk og gjennomførbart enn mange andre prosjektidear, som atomkraft eller storskala ny vindkraft på land, og vi håpar bransjen blir høyrde denne gongen.

Runar Bålsrud, adm.dir. i Avfall Noreg

– Vi har no fått endå ein rapport som viser det enorme potensialet som ligg i biogass. Vi kan minst tidoble produksjonen frå norske avfallsressursar og produsere energi tilsvarande 15–30 Altakraftverk – utan å krenkje urfolks rettar eller gjere store inngrep i naturen. Samtidig får vi utnytta bioavfall, som i dag i stor grad berre går til spele. Dette ville også vore eit viktig grep på vegen frå ein lineær til sirkulær økonomi. Det er rett og slett merkeleg at politikarane er så tafatte og ikkje tek tak i denne moglegheita. Kvifor gjer dei ikkje det?

Sigrun Aasland, leiar i Zero

– Biogass er ein kjempeviktig klimaløysing og ei lågthengande frukt vi snakkar alt for lite om. Biogass kan bidra til å kutte utslepp innan transport, maritimt, og industri. Då treng å få opp både etterspurnad og produksjon. Vi meiner det er potensial for ny biogassproduksjon på 1,2 TWh i 2030 frå husdyrgjødsel, matavfall og fiskeavfall. Sjølv om bruken og produksjonen aukar, er potensialet framleis stort. Fordi naboland som Danmark har meir gunstige rammevilkår, er ikkje berre produksjonen større der, men vi sender i dag også råstoff ut av landet. Vi forventar at regjeringa følgjer opp vedtak frå budsjettforhandlingane om forbod mot fossil fyring i industri og klimakrav i CO₂ kompensasjonsordninga som begge kan utløyse auka etterspurnad etter biogass.

Bjørn-Ole Juul-Hansen, leiar i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

– Noreg ligg vi langt bak nabolanda våre i forhold til satsing på biogass. Ikkje minst kjem det av at norske styresmakter er altfor «gjerrige» til å støtte biogassprosjekt. Vi har teke til orde for at det må investerast mykje meir for å få maks energi ut av husdyrgjødsla – men så langt skjer altfor lite.