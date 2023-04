CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

Er det klimavenleg å erstatta ferjer med bruer og undersjøiske tunnelar?

Det har tilhengarar og motstandarar av ferjefri motorveg langs E39 på Vestlandet krangla om lenge.

No viser ein ny rapport at bruer som erstattar langt mindre trafikkerte ferjestrekningar, gir negativ klimaeffekt i førti år.

– Me kan ikkje bygga bruer som me veit vil gi større klimagassutslepp enn ferjedrift.

Det meiner fylkespolitikar Marthe Hammer (SV), for øvrig ein markert motstandar av motorvegbrua Hordfast og resten av ferjefri E39.

Vil bli klimanøytral og fjerna ferjer

I fjor haust tok ho initiativ til å få analysert klimarekneskap og CO2-avtrykk for dei seks planlagde ferjeavløysingsprosjekta på fylkesvegane i Vestland:

På den eine sida har denne fylkeskommunen store ambisjonar om klimavenlege fylkesvegar og å fjerna klimagassutsleppa i kollektivtransporten, både bussar, ferjer og hurtigbåtar.

Målet til fylkeskommunen er å redusera fylket sine direkte klimagassutslepp og klara netto nullutslepp innan 2030.

Samtidig som ambisjonen er å gjera kollektivtransporten og fylkesvegane klimavenlege, finst det ei rekke planar om å bygga bruer for å bli kvitt mange ferjestrekningar i fylket.

Folk på Atløy er leie av å vera avhengige av ferja. Men ein ny rapport konkluderer at ferje er meir klimavenleg enn bru. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Alle bruer gir utsleppsauke

Rapporten Vestland bestilte frå Multiconsult i haust er no klar.

Den viser at utbygging av alle brusambanda i førtiårsperioden etter opning vil føra til netto auke i klimagassutslepp, samanlikna med utslepp frå ferjene.

Kuttet i utslepp frå ferjene blir langt mindre enn summen av utslepp frå bygging av veganlegg og bru, auka biltrafikk og nedbygging av skog og myr.

Figuren viser kor mykje klimagassutslepp som blir skapt (positive tal) og spart (negative tal) ved å bygga dei seks ulike ferjeavløysingsprosjekta. Foto: Multiconsult/Vestland fylkeskommune

Særleg Sunnfast og Ytre Nordfjord

Sunnfast er det største og mest omfattande av dei undersøkte prosjekta. Det skil seg ut med langt høgare klimagassutslepp enn dei andre fem. Bruene vil knytta saman eit bu- og arbeidsområde med rundt 40.000 innbyggarar på Stord og i Kvinnherad.

Bruprosjektet Ytre Nordfjord – som vil knytta saman 10.000 innbyggarar i Bremanger- og Måløyområdet – vil gi det nest største utsleppet.

Desse to prosjekta vil til saman gi ein utsleppsauke på over 236.000 tonn på førti år. Det er svarar til klimagassutsleppa som 31.000 gjennomsnittsnordmenn stod for i 2021.

Dei fire andre bruprosjekta vil gi mindre utslepp, men like fullt dobla eller mangedobla utsleppa samanlikna med ferjedrift.

Slik er dei berekna utsleppa med ferje (nullalternativet) eller bru på dei seks sambanda:

Atløyna-sambandet Fjeldbergsambandet Huglosambandet Masfjordsambandet Sunnfast Ytre Nordfjord-sambandet

Sjå også faktaboks nederst.

Atløy avviser rapporten

Atløysambandet er prosjektet som har kome lengst i planlegginga. Der er reguleringsplanen godkjend. Dei andre prosjekta er framleis på konsept- eller skissestadiet.

Lokalbefolkninga på Atløy har kjempa i generasjonar for å få brutilknyting.

Den ferske rapporten viser at også Atløysambandet vil ha negativ klimaeffekt. I eit førtiårsperspektiv vil utsleppa bli nesten tredobla samanlikna med framleis ferjedrift, ifølge Multiconsult.

Atløysambandet i Sunnfjord har vore planlagd i fleire tiår. Det vil nesten tredobla klimagassutsleppa dei neste førti åra, ifølge Multiconsult. Foto: Rambøll

– Det er heilt merkeleg at folk kan komma opp med noko slikt i det heile tatt. Skremmande at dei kan tenka i dei banar.

Det meiner formann Frank Amundsen i Atløy vel.

Her ute er det meir enn nok luft, og plenti med plass. Frank Amundsen, Atløy vel

– Både ferja me har og den større ferja me treng, spyr ut eksos heile tida. For at folk skal bu og trivast her ute må me få ei bru.

– Rapporten viser at bru vil føra til meir trafikk og utslepp?

– Eit par bilar i tillegg spelar inga rolle, svarar Amundsen. Les også: Staten halverer støtte til bru: – Håpar det er ein skrivefeil

SV: – Må revurdera brubygginga

Hammer i SV meiner derimot at rapporten må få følger for om fylkestinget skal prioritera å bygga bruer for å erstatta ferje.

– Dette er vesentleg informasjon i den kritiske klimasituasjonen me står i. Det er dei totale utsleppa me må rekna på. Derfor må me vurdera kva bruprosjekt me bør jobba vidare med.

Etter søknad frå Vestland fylke har staten tidlegare godkjend alle dei seks analyserte prosjekta som ferjeavløysingsprosjekt.

Marthe Hammer (SV) meiner rapporten bør føra til at særleg bruprosjekta Sunnfast og Ytre Nordfjord bør leggast vekk. Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Seksjonssjef John Martin Jacobsen i vegavdelinga til Vestland fylke seier rapporten blir eit viktig kunnskapsgrunnlag.

– Vestland fylkeskommune har ein ambisiøs klimaplan om å bli karbonnøytral innan 2030, og fylkesvegane er viktige i det. Denne rapporten gir oss fakta å ta med seg vidare.

Hammer meiner rapporten også er relevant for Hordfast-prosjektet på E39.

– Denne metodikken tilseier at også Hordfast bør skrinleggast. Der har me jo allereie ganske mange rapportar som viser at klimagassutsleppa går opp og at naturøydeleggingane er enorme, seier ho.