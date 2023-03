Ny positiv koronatest for Thingnes Bø

Johannes Thingnes Bø har testa positivt for korona for andre dag på rad, det bekreftar stryningen overfor TV 2. 29-åringen går dermed ikkje miksstafetten elles parstafetten for Noreg søndag. Thingnes Bø gjekk jaktstarten laurdag med positiv test og tok ein suveren siger. Etter rennet følte verdscupleiaren seg dårlegare.