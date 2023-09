Ny økonomisjef i Gloppen

Benedicte Moritsgård Refvik er tilsett som økonomisjef i Gloppen kommune. Det skriv kommunen i ei pressemelding.

Ho kjem frå stillinga som økonomisjef i Brødrene Aa AS og tiltrer i ny jobb 1. januar 2024.

– Kommunedirektøren er svært glad for at Refvik har takka ja til den sentrale stillinga i kommunen, og er trygg på at ho vil tilføre organisasjonen viktig kompetanse, seier kommunedirektør Anders Skipenes.