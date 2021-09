I Norge er det behov for flere organdonorer.

I sommer ventet mer enn 500 personer på et organ, og derfor mener mange at det var på tide å innføre en ny metode.

Metoden fikk i slutten av august grønt lys, og med dette er kriteriene for når du er død nå endret. Bruk av metoden på norske sykehus kan øke antall donasjoner med 10 til 15 prosent, fordi døden kan erklæres på flere måter ved organdonasjon.

Men den er også omstridt.

Tall NRK har hentet inn viser at flere nordmenn har sagt nei til å fortsatt være organdonor etter metoden ble godkjent.

– Ble redd

Samme dag den nye metoden ble godkjent, slettet 100 nordmenn donorkortet sitt. Dagen etter slettet 58 personer donorkortet. En uke senere var antall digitale makuleringer kommet opp i 221.

Antall slettinger er rekordhøyt, bekrefter Helsenett, som har hentet ut tallene for NRK.

NRK har snakket med flere om hvorfor de har slettet donorkortet sitt.

FLERE ORGANER: Med den nye metoden håper legene at flere organer kan doneres vekk. Foto: Therese Pisani / NRK

– Jeg leste om nyheten, og så ble jeg redd for hva som kunne skje med meg hvis jeg havnet i en ulykke. Jeg har meldt fra til familie og nære at jeg ikke lenger er organdonor, sier Anders Fürstenberg.

I sosiale medier og i henvendelser til NRK forteller mange at de ikke lenger ønsker å donere organer.

– Ikke lett å slette

Fürstenberg synes egentlig at det er en hyggelig tanke at organene hans kan doneres vekk dersom han ikke lenger har for bruk for dem.

Det viktigste kriteriet for å bli vurdert som donor, er at vedkommende er hjernedød. Dette opplever ikke Fürstenberg er like tydelig i den nye metoden.

– Jeg vil føle meg sikker på at jeg er utenfor alt håp når beslutningen tas ettersom pasienter leger har vurdert som håpløse, har våknet til liv før. Jeg vil at alt skal prøves for min del, sier han.

Også for Eva-Lill Lillebø har det å være donor alltid vært en selvfølge.

– Å slette donorkortet har ikke vært lett for meg, sier Lillebø.

SLETTET KORTET: Eva-Lill Lillebø synes det er tungt å slette donorkortet. Hun har alltid vært tilhenger av organdonasjon. Foto: Privat

Lillebø sa ja til å bli donor fordi hun følte seg trygg på regelen norske leger har fulgt til nå:

At pasienten blir liggende på respirator til det er sikkert bekreftet at hjernen ikke lenger har blodtilførsel. Hjernedøden skal dokumenteres med røntgenbilde.

– Ikke spurt

– Det er dette jeg har samtykket til. Nå er reglene endret, uten at jeg som donor er spurt eller informert, sier Lillebø.

Med den nye metoden kobles respiratoren fra før hjernen er helt ødelagt. Det skal bare gjøres når legene har bestemt at videre behandling er nytteløs.

Når pusten og hjertet stanser, skal legene vente i 5 minutter, uten å gjøre hjerte- lunge-redning. Deretter gjør de flere nevrologiske tester, som for eksempel om pupillene reagerer på lys. Så erklæres pasienten død.

RULLES UT: Donorsykehusene i Norge skal i samarbeid med utviklerne teste metoden i to år før erfaringene blir evaluert. Foto: Therese Pisani / NRK

Lederne av landets helseforetak har sagt ja til at metoden kan testes ved norske donorsykehus i to år. Deretter skal den skal evalueres på nytt.

Metoden som nå er blitt vurdert som trygg, blir av mange i fagmiljøet sett på som et fremskritt.

Men det er fortsatt uenighet blant legene.

Var bekymret for tilliten

Overlege Geir Bjørsvik ved Universitetssykehuset i Nord-Norge var én av legene som stilte seg kritisk til metoden og snakket høyt om det.

Da hadde metoden blitt stanset etter en fagdebatt bak lukkede dører.

– Den største bekymringen knyttet til denne metoden å høste organer på, er at både jeg og ganske mange er redd for at dette vil kunne føre til at flere vil stille seg negativt til organdonasjon, sier Bjørsvik.

FORTSATT KRITISK: Overlege Geir Bjørsvik ved UNN savner begrunnelse på hvorfor en omstridt ballong må være en del av prosedyren. Foto: Therese Pisani / NRK

Metoden og dødskriteriene har vært diskutert i flere år.

Oslo universitetssykehus (OUS) har forbedret metoden etter at den ble stanset, og det er ikke lenger tvil om dødskriteriene, ifølge fagekspertene.

– Ingen grunn til å frykte metoden

Baard Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest, mener prosedyren er en av de mest detaljerte som er laget knyttet til beslutninger om enkeltpasienter i Norge.

– Det er derfor ingen grunn til å frykte at muligheten for at pasient kan donere organer vil påvirke beslutninger om å fortsette eller avslutte livsoppholdende behandling, skriver han i en e-post til NRK.

Sykehusene skal nå i samarbeid med OUS starte prosessen med å rulle ut metoden på intensivavdelingene.

Før metoden ble godkjent, fryktet flere at det ville føre til at befolkningen ble negativ til organdonasjon.

VANSKELIG DEBATT: Debatten om den nye metoden for organdonasjon har vært lang og utfordrende. Nå mener lederne av helsevesenet at metoden er trygg. Foto: Therese Pisani / NRK

– Flere vil nok si at de som har vært kritiske har ansvar for dette, men det er hele tiden en balanse her mellom hensynet til de som trenger nye organer og samtidig hensynet til at donor blir behandlet på en verdi måte. Det er en avstemming som er veldig problematisk, sier Bjørsvik.

Ubesvart spørsmål

Ett kritisk spørsmål ved metoden er fortsatt ikke besvart, mener Bjørsvik.

STORT BEHOV FOR ORGANER: Bare i en halv prosent av dødsfallene i Norge er det aktuelt med organdonasjon, ifølge Stiftelsen Organdonasjon. Foto: Therese Pisani / NRK

Etter at pasienten er erklært død, haster det med å koble til maskinen som skal pumpe blod til organene som skal doneres. For hvert sekund som går, øker faren for at de blir ødelagt.

Likevel gjør legene enda et inngrep i den døde kroppen. Dette inngrepet skaper tvil omkring dødsdiagnosen, mener Bjørsvik.

Gjennom et kateter i lysken fører de en liten ballong opp gjennom hovedpulsåren. Ballongen blåses opp ved mellomgulvet, nedenfor hjertet. Maskinen pumper blodet til organene i underkroppen. Ballongen hindrer at det kommer blod til hjertet og hjernen Blodet sirkulerer bare i underkroppen. Over hjertet blir kroppen gradvis kald og blå.

– Jeg forstår ikke helt begrunnelsen for å bruke ballongen. Dersom pasienten er død, så er vel pasienten død. Da er det vel ingen grunn til å stanse blodforsyningen til hjernen. Dersom det ikke er noen blodforsyning til hjernen, er det ingen grunn til å blåse den opp, sier Bjørsvik.

Fortsatt kritisk

Selv om metoden har fått grønt lys, gjenstår faglige diskusjoner på sykehuset før metoden blir tatt i bruk på norske intensivavdelinger.

Overlege Bjørsvik mener at bekymringene knyttet til aortaballongen, den som hindrer oksygen til hjertet og hjernen etter døden, ikke er svart ut.

Han viser blant annet til at debatten fortsatt pågår i utlandet.

I Danmark er planen å bruke metoden uten aortablokkering. Arbeidsgruppen som lager prosedyren, mener ballongen er unødvendig dersom donor faktisk er død.

Etter døden gjenopprettes i stedet blodsirkulasjon til hele kroppen. Dermed kan også hjerte og lunger doneres.

–Hvorfor er det nødvendig å blokkere blodtilførsel til hjerte og hjerne, når donor allerede er død?

NRK har i lang tid forsøkt å få svar på dette spørsmålet fra Oslo universitetssykehus, som har utviklet den norske metoden.

Aortaballongen: Slik svarer Oslo universitetssykehus Ekspandér faktaboks NRK: Hvorfor er det nødvendig å hindre blodsirkulasjon til hjertet, etter at det er sikkert fastslått at pasienten er død? OUS v/fagdirektør Hilde Myhren: Formålet med blodsirkulasjon etter at pasienten er død er at organ som skal transplanteres skal bevares, en blodtilførsel til et hjerte har derfor ingen verdi da dette organet ikke skal transplanteres. NRK: Etter at hjernen er totalt og irreversibelt ødelagt, kan HLR uansett ikke føre frem. Hvis dødskriteriet er oppfylt, kan pasienten ikke gjenopplives. Hvorfor er det da nødvendig å opprettholde en beslutning om HLR minus? Svar: Samme svar som over. Pasienten er erklært død og HLR er ikke gjennomført i henhold til beslutning fra behandlende lege. Neste steg i prosessen er organbevarende tiltak som betyr at organ som skal doneres sirkuleres. NRK: Fagdirektør Myhren sier i sitt svar at blodtilførsel til hjertet «ikke har verdi», da dette organet ikke skal transplanteres. Spørsmålet vårt var imidlertid hvorfor det er nødvendig aktivt å hindre blodtilførsel til hjertet, med bruk av et aortaokklusjonskateter. Dette spørsmålet er dessverre fortsatt ikke besvart. Svaret hennes tyder tvert imot på at aortablokkeren er unødvendig. Dette gjør det egentlig enda vanskeligere å forstå hvorfor den skal brukes. Mange av våre lesere har også etterlyst et svar på dette spørsmålet. Svaret har uten tvil vesentlig offentlig interesse. Det er derfor fint om du kan be fagdirektør Hilde Myhren svare mer konkret på spørsmålet: Hvorfor er det i Norge nødvendig å hindre blodsirkulasjon til hjertet, etter at det er sikkert fastslått at pasienten er død? Svar: Formålet med prosedyren er som tidligere presisert å gjøre tiltak som bevarer de organ som skal transplanteres. Pasientforløpet har gått fra aktiv livreddende behandling til en beslutning der man har vedtatt å trekke tilbake livsforlengende behandling. Når man beslutter å trekke tilbake livsforlengende behandling vil dette også innebefatte å avstå fra hjerte-lunge-redning (HLR minus). Dette vedtaket fattes av behandlende lege når behandlingen ikke vinner frem og når man avstår fra hjerte-lungeredning (HLR) når døden inntreffer vil det ikke være riktig at man restarter sirkulering av hjerte i donasjonsprosedyren selv om dette er etter at pasienten er erklært død. Man ønsker med dette å opprettholde behandlende legers bestemmelse av HLR-minus og dette krever at det ikke pumpes oksygenrikt blod fra maskinen når den organbevarende prosedyren starter. NRK: Jeg beklager, men spørsmålet er fortsatt ikke besvart. Fagdirektør Myhren viser til behandlende leges beslutning om HLR minus. Hun sier beslutningen bør opprettholdes også etter at pasienten er død og rent faktisk ikke lenger kan gjenopplives. Dødskriteriet ved organdonasjon er at hjernen er totalt og irreversibelt ødelagt. Når dette kriteriet er oppfylt, og døden er stadfestet, er donor død. Et dødt menneske kan ikke gjenopplives. Hjerte-lunge-redning kan ikke føre fram. Spørsmålet er etter dette fortsatt: Hvorfor er det nødvendig å hindre blodsirkulasjon til hjertet, etter at donoren er irreversibelt død, og ikke kan gjenopplives? Vi ser at dette spørsmålet opptar mange, og at en oppklaring vil ha betydning for deres standpunkt til organdonasjon. Svar: Hilde Myhren har svart det svaret du har fått. Det er svaret på ditt spørsmål. Henvendelsene fra NRK er noe forkortet. Spørsmålene, og svarene fra OUS, er gjengitt i sin helhet.

Folkehelseinstituttet har selv påpekt at debatten om metoden har vært utfordrende, men en viktig offentlig debatt:

«Hvordan man informerer befolkningen om en faglig kontrovers, samtidig som man skal unngå unødvendig uro og mistillit, er nærmest en etisk utfordring i seg selv», skrev FHI i sin vurdering av metoden.

– Nødvendig å konkludere

NRK har bedt om intervju med Beslutningsforum for nye metoder, men har fått svar på e-post.

TRYGG METODE: Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest, understreker at metoden er grundig Foto: Helse Vest

– Dette er en komplisert sak der det er ulike oppfatninger blant leger og andre involverte. Det har vært en lang og grundig prosess, der det til slutt var nødvendig å konkludere, og der man uansett ikke kan oppnå at alle vil være enige i beslutningen, skriver fagdirektør Schem.

Han mener det er for tidlig å si noe sikkert om utviklingen av antall donorer etter at den nye metoden ble godkjent av Beslutningsforum.

