Ny leiar i Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap

Aurlands-ordførar Kjell Bøe Bjørgum er valt til ny leiar av Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap fram til 2025. Verdsarvrådet jobbar med å ta vare på verdsarvområdet. – Vi skal òg syta for at verdsarven beheld lokal tilslutning. Gjennom aktiv busetnad og eit aktivt næringsliv så kan vi oppnå dette, seier Bjørgum i ei pressemelding. Stranda-ordførar Einar Arve Nordang er valt til ny nestleiar i same periode.