– Vi våknet opp og var forkjølet. Det utviklet seg til kraftig influensa, trodde vi, sier Janne Høie Hausberg (53).

Sammen med ektemannen tok hun inn på hotell i Bergen den siste helgen i februar. De skulle på revy og kose seg sammen med et vennepar.

Etter «utflukten» testet de begge positivt på koronavirus.

De smittet deretter to av deres tre voksne sønner i 20-årene, som var hjemme i huset sammen med dem.

– En av dem var med oss et par timer på søndagen. Han bor alene, men har fått påvist antistoffer i ettertid, sier Gunnar Hausberg (56).

Den siste sønnen ble ikke smittet og utviklet ikke antistoffer.

ETTERVIRKNINGER: Ekteparet sliter fortsatt med ettervirkninger etter at de ble svært syke av koronainfeksjonen. De har fått høy puls, metallsmak i munnen og håravfall etter infeksjonen. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Halve familien smittet

Da den første positive koronaprøven ble bekreftet på Bergen legevakt i februar, begynte forskere ved Haukeland universitetssjukehus å følge familier der minst én eller flere var bekreftet koronasmittet.

Målet har å se nærmere på hvordan viruset smitter mellom familiemedlemmer i samme husstand.

Etter seks til åtte uker ble det tatt blodprøver for å finne ut hvor mange som faktisk var smittet.

Det viste seg at flere familiemedlemmer i husstandene ble smittet, enn det forskerne trodde.

– Vi fant at nesten halvparten av familiemedlemmene ble smittet, sier professor og overlege Nina Langeland ved Haukeland universitetssjukehus.

Det hadde da kommet rapporter om at rundt 20 prosent av husstandsmedlemmer, ble smittet.

HALVPARTEN: Flere familiemedlemmer ble smittet enn forskerne trodde tidlig i pandemien, sier professor og overlege Nina Langeland ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Barn testet negativt

I studien ble det gjort flere overraskende funn:

Forskerne fant at koronaviruset smitter svært lett i familier. Nesten halvparten av personene i husstandene der én person hadde fått påvist viruset, ble smittet.

Barn blir smittet like lett av koronaviruset som voksne.

Tidligere hadde man antatt at barn ikke ble smittet.

– Det overrasket oss at de barna som hadde tatt prøve på legevakten i akuttfasen, stort sett hadde negativt prøvesvar. Likevel ble de smittet og utviklet like sterke antistoffer som voksne.

Studien viser også at barn utvikler like kraftig immunrespons som voksne.

Forskerne tror at barn kan være mindre smitteførende enn voksne.

– Den yngste som først fikk påvist i en familie var femten år. Man kan derfor tenke seg at barn ikke sprer viruset like lett videre.

Metallsmak og håravfall

Familien Hausberg er én av rundt hundre familier fra bergensområdet som har deltatt i studien. Ekteparet ble veldig syke av infeksjonssykdommen.

– Vi har én trapp i huset, og det tok lang tid å komme opp den. Vi hadde tung pust og ekstrem hodepine. Jeg håper vi aldri får det igjen, for det var heftig, sier Janne Høie Hausberg.

De sliter fortsatt med ettervirkninger etter at de ble svært syke av koronainfeksjonen.

– Vi har hatt høy puls, dårlig balanse og hukommelse, metallsmak i munnen og håravfall, sier hun.

– Vi har stort sett kommet oss gjennom det. Jeg håper at de kan konkludere med at det er en immunitet der. At når du har antistoffer, så har du også immunitet, sier Gunnar Hausberg.