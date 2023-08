Ny kontrakt for Kristiansen

Ruben Kristiansen (35) har skrevet under ny kontrakt med Brann som binder ham til klubben ut neste sesong. Midtstopperen kom til Brann i 2015 og er dermed klar for sin tiende sesong i klubben. – Ruben er en utrolig viktig spiller og blir nærmest bedre og bedre for hvert år, sier sportslig leder i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen, til Brann.no.