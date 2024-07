Menneskeskapte utslepp av CO₂ og andre klimagassar har allereie gjort verda varmare.

Når det er varmt, fordampar vatn i atmosfæren. Varmare klima gjer også at atmosfæren kan halde på meir vatn, ifølge FNs klimapanel.

Dermed får ei varmare verd meir tørke – men også meir intens nedbør, når regnet først kjem.

– Globalt ser vi at arealet der det regnar over heile kloden, har minka slik at nedbøren blir meir konsentrert, samtidig som mengda nedbør aukar. Vi får meir av desse lokale, kraftige nedbørshendingane, seier Anita Verpe Dyrrdal, leiar ved Norsk klimaservicesenter.