Ny Kinn-ordførar jobbar vidare for Småbåtregister i Florø

Den nye Kinn-ordføraren, Bengt Solheim-Olsen (H), har allereie sendt brev til Nærings- og fiskeridepartementet der han ber om at nytt statleg småbåtregister vert lagd til Kinn kommune og Florø, skriv Firdaposten. No er Småbåtregisteret frivillig og drive av Redningsselskapet. Eit samrøystes fylkesutval kom med det same ynsket i september. Tidlegare Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) var også forkjempar for registeret.