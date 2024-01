Ny keepersignering for Sogndal Fotball

24 år gamle Lars Jendal frå HamKam er henta som ny førstekeeper til 1. divisjonslaget til Sogndal. Jendal spelte 8 kampar for HamKam i Eliteserien førre sesong, og tar no over keeperplassen i Sogndal etter at Renze Fij gav seg etter 2023-sesongen. Avtalen med Sogndal strekker seg ut 2026-sesongen.