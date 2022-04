Sabrin Mohammed Ali fikk i desember vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE) om at hun måtte forlate Norge innen 1. januar.

Tobarnsmoren, som er bosatt på Stord, har hele tiden hevdet at hun kommer fra Eritrea.

Utlendingsnemnda (UNE) mener imidlertid at hun lyger, og at hun kommer fra nabolandet Sudan. Årsaken er at hun har et sudansk pass, som hun kjøpte da hun rømte fra evig militærtjeneste i Eritrea.

Sabrin har to sønner, Muaz (2) og Bilal (4). Både sønnene og faren deres har norsk statsborgerskap, og kan dermed bli i Norge.

Sudanske myndigheter: – Ikke sudansk

Nå har advokaten hennes, Mads Harlem ved Nordhus & Aarø, lagt ny informasjon på bordet.

Dette mener han underbygger at Sabrin er fra Eritrea:

Sudanske myndigheter avkrefter at det er registrert en statsborger med Sabrins egentlige navn i landet. Det er heller ikke registrert en borger med navnet som sto i passet hennes.

Det er lagt fram en sakkyndig uttalelse som bekrefter at det er sannsynlig at menneskesmuglere hjalp Sabrin å flykte fra Eritrea, og at de utstyrte henne med falskt pass fra Sudan.

Det er skaffet en uttalelse fra regionale myndigheter i Eritrea om identiteten til Sabrin.

– Vi vurderer at dette er god informasjon, fordi sudanske myndigheter selv sier at Sabrin ikke er statsborger i landet, sier Harlem.

DOKUMENTASJON: Sudanske myndigheter avkrefter at det er registrert en statsborger med Sabrins egentlige navn i landet. Det er heller ikke registrert en borger med navnet som sto i passet hennes. Foto: Mads Harlem / Advokatfirmaet Nordhus & Aarø

– Håp om at rettferdigheten skal seire

Marit Bjørsvik er kontaktperson for Sabrin. Hun er i tillegg medlem i Mennesker i Limbo, gruppe for lengeværende papirløse asylsøkere.

– Sabrin har det vanskelig. Hun har hele tiden hevdet at hun kommer fra Eritrea og ikke Sudan. Med ny dokumentasjon i saken har hun dermed fått mer håp om at rettferdigheten skal seire, sier hun.

Bjørsvik legger til at Sabrin fremdeles lever som papirløs migrant på Stord, mens hun venter på hva som vil skje videre i saken.

DEMONSTRASJON: Det ble holdt en demonstrasjon på Torgallmenningen i Bergen mot at Sabrin Mohammed Ali skulle bli sendt ut av landet. Foto: Andrea A. Krüger / NRK

UNE vil gå grundig gjennom opplysningene

Harlem mener Sabrin bør få oppholdstillatelse som flyktning, slik mange eritreere i en tilsvarende situasjon har fått før henne.

Han sendte en omgjøringsanmodning til UNE, hvor han ba om at saken vurderes på nytt. Nå har han fått gjennomslag.

Avdelingsleder Georg Rønnevig i Utlendingsnemnda bekrefter nemlig at de ser på saken på nytt.

– Vi vil gå grundig gjennom opplysningene for å se om innholdet gir grunnlag for en ny vurdering. Sabrin og advokaten vil få beskjed når omgjøringsanmodningen er ferdig behandlet.