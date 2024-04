Ny fylkeslege i Vestland

Kristin Cotta Schønberg blir ny fylkeslege og avdelingsdirektør for helse, sosial og barnevern i Vestland. Schønberg kjem frå stillinga som kommuneoverlege i Askøy, og tek over stillinga etter Sjur Lehmann som blir direktør i Statens helsetilsyn. Tidlegare har ho mellom anna vore assisterande fylkeslege i Hordaland og seinare Vestland. – Schønberg har med seg god erfaring som kjem til nytte når ho byrjar hjå oss, venteleg over sommaren, skriv statsforvaltaren i ei pressemelding.