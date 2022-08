Ny forsking: Dagens vaksinar kan verke mot framtidas pandemiar

Prøve etter prøve vert sprøyta i små glas. Små blodprøvar skal bli testa mot virus.

Forskar og stipendiat ved Universitetet i Bergen, Nina Urke Ertesvåg, kan undersøke om immunforsvaret kjenner att ulike influensavirus.

Kvart år forandrar influensaviruset seg slik at den årlege vaksinen må oppdaterast.

Konklusjonen er at dei som har mange vaksinar oftare har ein kropp som kjenner att virus frå fleire stammer.

Dette gjeld óg virus som ikkje er inkluderte i vaksinen, og dei som har kome til i ettertid.

– Vi har bevist at influensavaksinen verkar breiare enn det som har vore påvist tidlegare.

Forskarteamet har studert influensavirus, men prinsippet er truleg det same for mellom anna SARS-Co2, koronaviruset.

Nina Urke Ertesvåg, lege og stipendiat ved UiB, seier fordelane med vaksinar er langt større enn ulempene. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Samanlikna barn og vaksne

I studien har forskarane teke blodprøver av barn og friske vaksne. Testpersonane har teke ulik mengde influensavaksinar.

Blodprøver er henta inn kort tid etter testpersonane har fått ei vaksine, og opp til fire år etter.

Slik testar dei mengda av antistoff og kor lenge dei varer.

Prøvene blei så testa opp mot 14 influensavirus som har sirkulert dei siste 50 åra.

Resultata viste at dei som hadde teke fleire vaksinar, hadde antistoff mot fleire virus enn dei som hadde teke få. Til og med mot influensavirus som ikkje var inkluderte i vaksinane.

Ertesvåg påpeiker at dette ikkje betyr at ein er sikra mot å bli sjuk av nye virus. Men antistoffa er ofte over eit nivå der ein er rekna som beskytta mot den hardaste influensasjukdomen.

Finn kjenneteikn i virusstammar

Forklaringa er at nye virusvariantar og pandemiar kan skuldast at eksisterande virus vidareutviklar seg.

– Influensavirus forandrar seg heile tida. Likevel er det eigenskapar i viruset som vil vere det same, forklarer Ertesvåg.

– Vi har funne at ein vanleg influensavaksine ikkje berre gjev antistoff mot det spesifikke viruset den skal kjempe mot, men óg tidlegare og framtidige virus av same stamme.

Ertesvåg held no på med doktorgraden sin ved Influensasenteret ved UiB.

Konklusjonane i forskinga er publiserte i det internasjonale Nature-tidsskriftet npj Vaccines.

Oppmodar folk til å ta dei vaksinane dei kan

På vaksineklinikken i Bergen er Evelyn Bartlett Ellingsen klar for sin fjerde dose covid-vaksine.

Evelyn Bartlett Ellingsen seier ho tek alle vaksinar ho kan. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Sidan ho var barn har ho teke dei vaksinane ho har blitt tilbode.

– Berre no i haust har eg teke influensa-, lungebetennelse- og koronavaksine. Eg tek det eg kan få.

– Er du ikkje uroa for biverknader?

– Nei. Kjem dei, så kjem dei. Men eg har merka lite til dei så langt.

Stipendiat Ertesvåg medgir at alle vaksinar kan føre til biverknader, men seier fordelane er langt større enn ulempene.

– Eg vil oppmode folk om å ta dei vaksinane dei får tilbod om.

Funna til forskarane på UiB har gitt kunnskap om at antistoff er i kroppen lenge. Konklusjonane kan vere viktige for å betre kunne bestemme kva virusvariantar som bør vere ein del av influensavaksinen i framtida.