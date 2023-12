Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Ein studie ved Høgskulen på Vestlandet viser at elevar hugsar betre ved å berre lytta enn å notera.

Professor Göran Söderlund meiner at notering kan distrahera elevar og hindra dei i å fanga opp heilskapen i det som blir sagt.

Han rår heller til å lytta nøye, og deretter skriva ned det ein hugsar.

Elevar NRK har snakka med, seier dei blir oppmoda av lærarar til å notera i timane, noko dei sjølve ser på som ein viktig del av læringa.

Tettpakka sider med notat frå timar på skulen. 17-åringane på Stord vidaregåande skule er som elevar flest, utstyrte med kladdebok og penn.

– Det kjem an på kor mykje læraren snakkar, men i løpet av ein time skriv eg frå ei til tre sider, seier Anette Børtveit.

– Det er normalt å notera. Me har fått beskjed om at det er lurt, seier Yosan Misgna Zemicheal.

Notata blir brukte til repetisjon og pugging før prøver.

– Er det nokon som ikkje skriv ned det læraren seier?

Berre to elevar i klassen rekk opp handa.

– For å vera heilt ærleg, ser eg ikkje veldig mykje på notata etterpå. Med mindre læraren har sagt noko som ikkje står i boka, seier Anette Børveit. Foto: Eli Bjelland / NRK

Gamal vane som ikkje er testa

Göran Söderlund, som er professor i spesialpedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), trudde fleirtalet hadde rett. At det skal løna seg å notera, spesielt for hand.

Men så gjorde han og ein masterstudent eit eksperiment som overraska.

Kort fortalt viser studien at det er mykje meir effektivt for hukommelsen å berre lytta, enn både å skriva for hand og på PC.

100 norske vidaregåande-elevar blei testa ein og ein.

Dei fekk høyra 12 setningar av typen: "rull bollen", "skriv med pennen" og "drikk av glaset". Etterpå skulle dei gjenta så mange dei klarte.

Elevane gjorde denne øvinga medan dei høyrte på og samtidig mima etter det som blei sagt, berre lytta, skreiv for hand eller skreiv på pc.

Tidlegare forsking viser at det å aktivt gjera det ein skal hugsa, gjer minnet sterkt. Og det stadfesta også denne studien som den beste metoden. Då hugsa elevane i snitt nesten ni av orda.

Berre lytta er nest best, og klart betre enn å skriva. Elevane klarte i snitt å gjenfortelja åtte setningar.

Skriva for hand og skriva på pc ligg nesten likt, og er det dårlegaste metodane for å hugsa det som blir sagt. Eit snitt på litt over seks setningar klarte elevane. Kjelde: Söderlund, G. B. W., Torvanger, S., Hadjikhani, N., & Johnels, J. Å. (2023). Sentence memory recall in adolescents: Effects of motor enactment, keyboarding, and handwriting during encoding.

– Ideen om at me bør skriva ned det som blir sagt, er blitt skapt ein eller annan gong, og har levd sitt eige liv sidan, seier Söderlund

Han er overraska over det dei fann ut, og at det aldri er blitt forska på tidlegare.

– Slit eleven med å stava, så sit han kanskje og lurer på korleis ein skal stava orda. Og då mistar han alt som blir sagt, heilt enkelt. Det einaste han har igjen når timen er slutt, er nokre litt dårleg stava nedskrivingar, i staden for å lytta på og få med seg heilskapen.

– Mitt tips er å lytta på det som blir sagt, og heller skriva ned det du hugsar like etterpå, seier Söderlund.

Professor Göran Söderlund meiner skulen er mindre effektiv enn han treng å vera fordi innlæringsmetodane er for dårlege. Foto: Bo Forslind

Nyleg viste den internasjonale Pisa-undersøkinga at norske elevar er blitt dårlegare i lesing, matematikk og naturfag.

Professoren meiner på eit generelt grunnlag at metodane for læring har delar av skulda.

– Eg synest den norske skulen har fått lov til å halda på med veldig ineffektive innlæringsmetodar lenge. Det har då resultert i det me kallar «pisasjokket». Det er ingen som stiller spørsmål med metodane.

17-åringane noterer opptil tre A4-sider kvar time. Foto: Eli Bjelland / NRK

Lærarane forventar at dei noterer

– Forskinga er interessant. Det er sikkert litt automatikk i at elevane skal notera. Eg trur likevel det kan vera gode grunnar for å gjera det, meiner lærar Bjørnar Meling ved Stord vidaregåande skule.

Både han og kollega Ingunn Hansejordet ber elevane om å notera av og til. Dei vil at elevane aktivt skal delta i undervisninga.

– Eg trur dei koplar seg på stoffet på ein annan måte når dei noterer. Men det betyr ikkje at dei skal notera nesten ordrett det som blir sagt eller vist i ein presentasjon, understrekar Hansejordet.

Lærar Ingunn Hansejordet forventar at elevane i nokre tilfelle skriv i boka det dei lærer. – Men elevane er ulike, og alt passar ikkje for alle. Foto: Eli Bjelland / NRK

Ber studentar om å spara på pennen

Forventingane om å notera, følgjer oss vidare i livet. Blant anna på universitetet.

– Mi erfaring er at svært mange studentar har ein dårleg notatteknikk, ved at dei les i læreboka og tek notat samtidig. Dei er også på førelesing og skriv ned det førelesaren seier fortløpande. Begge delar gir dårleg utbytte for dei fleste.

Det seier førsteamanuensis og molekylærbiolog Vivian Kjelland ved Universitetet i Agder.

Ho meiner studien ved HVL er veldig interessant.

Sjølv gav ho nyleg ut boka «Studer smartare. Studieteknikkar som faktisk verkar!», som forskning.no tidlegare har skrive om.

– Eg rår studentane generelt til å bruka mindre tid på å ta notat. Viss dei tek notat, må det vera basert på hukommelsen. Det går til dømes an å laga punktlister/tankekart/minnekort etter kvart kapittel – utan å sjå i læreboka.

Førsteamanuensis, molekylærbiolog og flåttforskar Vivian Kjelland har spesialisert seg på studieteknikkar. Ho seier ho møter mange lærarar som ønskjer å vita meir om korleis dei skal få elevane til å hugsa betre. Foto: Liv-Unni Tveitane / Cappelen Damm

Meiner dei hugsar betre av notat

17-åringane i klasserommet på Stord har skrive i kladdebøker i fleire år.

– I alle fall sidan ungdomsskulen. Eg har eigentleg alltid notert, for då hugsar eg betre, seier Mathea Helvik Alfredsen.

– Lærarar seier av og til at me må notera for å hugsa det, men ikkje alltid. Eg synest det er nyttig sjølv, og eg går ofte tilbake og ser i notata før eg skal ha prøve, seier Ida Helen Bakkedal Helland.

– Har du prøvd å berre lytta?

– Nei, det har eg faktisk ikkje.

Ida Helen Bakkedal Helland og Silje Lien Aasheim seier dei har bruk for notata når dei skal øva til prøver. Foto: Eli Bjelland / NRK