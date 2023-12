Ny fiskeriavtale med Storbritannia

Noreg, EU og Storbritannia har underteikna ein trepartsavtale om kvotefastsetjing og forvaltning av fellesbestandane i Nordsjøen.

– Det er gledeleg at me er i mål med forhandlingane med EU og Storbritannia. Dette inneber at me er samde om kvotar for viktige bestandar me forvaltar saman i Nordsjøen. Dette er avgjerande for ei berekraftig forvaltning, seier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.