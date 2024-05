Ny direktør i Harmonien

Sigurd Sverdrup Sandmo er ansatt som administrerende direktør for Musikkselskapet Harmonien etter Bernt E. Bauge. Han kommer fra stillingen som direktør for KORO (statens fagorgan for kunst i offentlige rom). Sandmo har tidligere jobbet over 20 år i Bergen, blant annet var han i flere år direktør for komponisthjemmene under Kode. Han begynner i jobben 15. oktober.