Ny brann i lager med sparkesykkel-batterier i Bergen

Brannen ble meldt slukket like etter klokka tre. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

19 personer ble evakuert i forbindelse med brannen i den tre etasjer høye bygningen. Det er ikke meldt om personskader, ifølge operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

Ifølge Vest politidistrikt ble 14 personer evakuert fra selve bygget og fem personer fra et nabobygg.

– Alle godt ivaretatt og i dialog med ambulansepersonell. Ikke meldt om personskader, opplyser operasjonssentralen.

BADES: Det har brent i flere litiumbatterier. Batteriene er lagt i et vannbad slik at de ikke skal ta fyr på nytt. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Tre leiligheter ubeboelige

Ifølge politiet er tre leiligheter ubeboelige.

– Det er noen skader på bygningen i første etasje. I tillegg er det en del røyk- og vannskader i leilighetene over næringslokalet, sier vakthavende sjef, Frode Bødtker, i Bergen brannvesen til NRK.

Vakthavende sjef, Frode Bødtker, i Bergen brannvesen. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Han opplyser at de evakuerte nå er innlosjert på et hotell i området.

Flere branner

I slutten av desember brant det to ganger i lokalene til elsparkesykkel-aktøren Ryde i Bergen. Den ene gangen i rundt 30 litiumbatterier. Andre gang brant det i to litiumbatterier. Brannvesenet vurderte da å pålegge selskapet å oppbevare batterier andre steder.

– Leietakeren må ha mye bedre kontroll på lagring av batteriene. Dette går ikke an noen steder og i hvert fall ikke midt i sentrum, sa brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen til Bergens Tidende da.

– Rart at man ikke har tatt lærdom

Ifølge Bødtker liker brannvesenet dårlig at elsparkesykkel-aktører lager batteriene sine i boligområder.

– Det er veldig rart at vi nok en gang opplever at det er batterier lagret i et område der det også er mange boliger. Vi hadde trodd at man hadde tatt lærdom av brannene som har vært tidligere og flyttet batteriene til et tryggere sted, sier Bødtker.