Ny båt i Florabassenget

«Øyservice» skal inntil vidare erstatte «Dagning» på rute 292 i Florabassenget. Det melder Norled.

Det skjer etter ein trøblete start på skuleveka, som toppa seg tysdag då elevar frå øyane kom for seint til skulen.

På oppdrag for Skyss tok Norled over dei nye elektriske rutene før sommaren. Sidan har kanselleringar og forseinkingar ført til problem for pendlarar.