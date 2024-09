Geir Østerfeldt er ansatt som ny administrerende direktør i Bybanen AS.

Han starter i stillingen med en gang, og sier i en pressemelding at han gleder seg.

Emil Eike, styreleder i Bybanen AS, sier videre at styret er svært trygge på at Østerfeldt er den beste til å utvikle Bybanen videre.