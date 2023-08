NVEs kraftanalyse får klima-kritikk

Ein ny analyse frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) siger at Noreg ikkje har kurs for eit snarleg kraftunderkot likevel.

NVE-scenariet står i motsetning til framskrivingar frå Statnett, Miljødirektoratet og Energikommisjonen, som tilrår at Noreg treng «minst 40 TWh» kraft innan 2030 for å gå i null.

– Vi er svært overraska over at NVE kan leggje fram ein prognose utan å ta høgd for klimamåla, seier Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga til E24.

«Vi har i denne analysen ikkje laga framskrivingar som føreset at politiske mål, som til dømes klimamål skal nåast. Denne rapporten svarer derfor ikkje på kva som skal til for å nå politiske målsetjingar», skriv NVE i analysen.