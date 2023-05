NVE: Kommunane må få større handlingsrom

I ein ny rapport tilrår NVE at byggteknisk forskrift (TEK17) blir endra. I dag er regelverket slik at ny busetnad må sikrast permanent mot ein 200-års flaum.

– I dag er det er berre tillate for kommunane å byggje permanente sikringstiltak mot flaum. Slike tiltak er ofte svært dyre. I tillegg er dei ofte inngripande, og går ut over natur og trivselen til innbyggjarane. Vi tilrår derfor å tillate tiltak som berre blir sett opp når det er reell fare for flaum, seier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.